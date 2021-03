Teme por su vida víctima de Félix Salgado

Ciudad de México.- Basilia Castañeda,quien denunció al morenista Félix Salgado por el delito de violación, por lo que solicitó protección para ella, su familia y sus abogadas defensoras.

En un video, el militante de Morena pidió a las autoridades y dirigentes de ese partido que generen las condiciones para su integridad y garantizar el acceso a la justicia.

"Yo he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia y para la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan", dijo.

"Pide medidas de protección urgentes y de apelar a las autoridades, a los dirigentes de mi partido y a la sociedad en general para que construyan las condiciones para que las mujeres como yo, que denuncian y pedimos justicia, tenemos las condiciones de seguridad para ser escuchadas, para que se haga justicia".

Tras reprochar que Morena y el Gobierno no escuchan sus demandas, Castañeda alertó sobre la construcción de un contexto de violencia en su entorno, ya que ha sido atacada y acusada en falso por los simpatas de Salgado.

Recriminó que la Comisión Nacional deHonestidad y Justicia de Morena no haya brindado las medidas cautelares que se piden desde el pasado 5 de enero.

"A la Comisión le las medidas cautelares y lo que él reiterado cuatro veces", aseveró.

Y no solo no me han sido medidas dados cautelares para protegerme ante todas las falsedades y ambiente de odio que están propiciando los dirigentes de Morena, sino que ha sido humillante la forma en cómo me convocan a escuchar mi testimonio sin estar presente, sin tomarlo en cuenta en su resolución del procedimiento de oficio".