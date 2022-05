¡Espectacular recibimiento! Diego Aguirre es presentado como técnico de Cruz Azul

El Cruz Azul oficializó al uruguayo Diego Aguirre como su nuevo técnico para el Apertura 2022 y fue presentado este lunes con un espectacular recibimiento que le hizo la porra de la Máquina, al llegar al club en medio de muchas expectativas.

La directiva de la Máquina realizó una conferencia de prensa para confirmar al estratega que relevará a Juan Reynoso y que aunque será su primera experiencia en la Liga MX, ya tiene más de 20 años dirigiendo en diferentes clubes de Sudamérica.

El estratega uruguayo ha dirigido a equipos importantes como Peñarol, Sao Paulo e Internacional de Porto Alegre. Y desde ya entiende las exigencias que habrá en Cruz Azul.

Aguirre también señaló que llega en un contrato de un año y contestó cuando fue cuestionado sobre si ya tienen avanzados algunos fichajes.

“No he pedido a ningún jugador hasta el momento. Me gusta darle valor a los jugadores que tenemos, de acuerdo a las necesidades que podamos encontrar, se puede incorporar a algún otro futbolista. Aunque no es una prioridad inmediata, voy a dar tiempo para tomar conclusiones”.