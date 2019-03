1, 2 y 3; 'Mr. Champions' hace que Juventus llegue a cuartos de final

Turín, Italia.- Cristiano Ronaldo aportó su primer triplete con la Juventus y la depositó en los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes, con una goleada de 3-0 sobre el Atlético de Madrid.

El conjunto italiano revirtió la derrota de 2-0 que había sufrido en el encuentro de ida, gracias a la soberbia actuación de Cristiano, quien empató el global mediante dos cabezazos, uno en cada tiempo.

TESTARAZO LETAL #ChampionsxFOX No pierdas detalle al movimiento de Cristiano Ronaldo para anticiparse a Juanfran y que puso el primer gol de la Juventus ¡Descarga la APP! https://t.co/LrULZa8zt6 pic.twitter.com/5icqWOqGvf

La segunda anotación del astro portugués fue convalidada por la tecnología, la cual determinó que la pelota había rebasado la línea de gol. En las postrimerías del duelo, Cristiano completó su “hat trick”, de penal, y Juventus avanzó con un acumulado de 3-2, que destrozó las esperanzas del Atleti, de disputar la final del torneo en su estadio Wanda Metropolitano.

LA TECNOLOGÍA NO ENGAÑA #ChampionsxFOX El 'Ojo de Halcón' decretó el segundo gol de Cristiano Ronaldo con otro cabezazo ante Atlético de Madrid ¡Descarga la APP! https://t.co/LrULZa8zt6 pic.twitter.com/Qx5B341mhD

Fue el octavo triplete de Cristiano en la competición, con lo que ha alcanzado al argentino Lionel Messi, del Barcelona.

Me contrataron para esto, para ayudar a hacer cosas que no se han hecho antes. Este resultado nos da un gran impulso para el futuro. Somos fuertes y no hemos demostrado", señaló.