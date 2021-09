La vida se detuvo frente a las Torres Gemelas el 11-S... y el deporte también

Una densa humareda cubría la parte alta de la torre norte del World Trade Center la mañana del 11 de septiembre del 2001, de pronto, un avión se estrelló de manera inexplicable en la torre sur e inició así uno de los sucesos más terribles que han marcado la historia contemporánea.

Este 2021 se cumplen 20 años de los cuatro atentados terroristas que derribaron las Torres Gemelas, sembraron el terror en Estados Unidos y generaron la empatía en el mundo entero, pues los ojos se volcaron a Nueva York donde las Torres Gemelas y el Pentágono cambiaron el escenario de la ciudad para siempre.

La vida diaria no sólo en Estados Unidos, también en todo el mundo, se detuvo de pronto y en todos los aspectos. El deporte no estuvo exento de esto y también frenó todas sus actividades en ligas como la NFL, la MLB y la NBA, posponiendo incluso el regreso a las canchas de Michael Jordan y la realización de la Ryder Cup.

El deporte pasó a segundo plano tras el 11 de septiembre

El mismo día que ocurrieron los atentados en los que murieron 2,996 personas, todas las ligas deportivas de Estados Unidos detuvieron sus actividades durante una semana, sin importar si éstas eran de pretemporada.

Dada la conmoción que existía, no se jugó la primera jornada de la NFL ni la de la MLB, mientras que tanto la liga de hockey como la NBA no continuaron con sus pretemporadas. Importante señalar que en lo que se refiere a la liga de beisbol, una suspensión de este tipo no se había dado desde la Segunda Guerra Mundial.

También en esos días se hablaba del regreso a las duelas de Michael Jordan, quien jugaría con la casaca de los Washington Wizards aunque esto no se había anunciado de manera oficial. Dada la situación, el mejor jugador de basquetbol de la historia pospuso su regreso y, además, realizó una importante donación a las víctimas de los atentados.

La Serie Mundial de 2001 entre Arizona y los Yanquis.

La MLS no se quedó atrás y también canceló sus dos últimas jornadas dando paso a la fase final del torneo, esto luego del acuerdo al que llegaron todos los equipos.

El 11 de septiembre generó cambios

Nacida en 1927, esta competencia enfrenta cada dos años a los mejores golfistas de Estados Unidos y Europa y se había programado justo para septiembre de 2001. Los atentados, sin embargo, modificaron la realización de esta justa en los siguientes años.

Tradicionalmente se realiza en años impares, pero la del 2001 se pospuso hasta 2002 y así se realizó hasta 2018, pues la pandemia suspendió también toda actividad y la reanudará hasta este 2021.

Críticas a la UEFA por su postura tras el ataque a las Torres Gemelas

Justo ese martes 11 de septiembre se tenía programada la primera jornada de la temporada 2001-2002 de la UEFA Champions League, y aunque en Estados Unidos todo el mundo deportivo se detuvo, en Europa no sucedió lo mismo, lo que trajo críticas y hasta manifestaciones contra el organismo europeo.

En los partidos que se disputaron el martes sólo se guardó un minuto de silencio, el Roma vs Real Madrid entre ellos, y esto no fue bien visto, tanto, que la UEFA decidió aplazar los duelos del miércoles y modificar el calendario la Copa de la UEFA.

Homenajes después del 11-S

Así como Jordan ayudó de manera económica a las víctimas de los atentados, cuando los jugadores de los Yankees y los Mets de Nueva York se enfrentaron, portaron gorras con las iniciales del Departamento de Policía y de Bomberos, esto como reconocimiento a su labor.

Asimismo, en los siguientes partidos la bandera ondeó a media asta y el himno era interpretado por integrantes del ejército o policías.

