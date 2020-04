14 años después, Materazzi reveló que le dolió más del cabezazo de Zidane

Italia.- Han pasado 14 años de aquella final en el Olímpico de Berlín, era el Mundial de Alemania 2006 y las selecciones de Francia e Italia se vieron las caras en un partido que pasó para muchos a segundo término toda vez que el astro francés Zinedine Zidane terminó por perder la cabeza y propinar un cabezazo a Marco Materazzi.

Era el 110 del alargue y el capitán galo fue visto por todos al dar un cabezazo justo a la altura del pecho del zaguero italiano, por lo que en aquella ocasión Zidane terminó por ser expulsado de uno de los partidos más importantes de toda su vida.

Este acto sin duda quedó en la historia a tal grado que muchos jóvenes aún recuerdan aquel negro cápitulo en la historia del futbol. Esta semana Materazzi pudo participar en un live de Instagram junto al Chelf Davide Oldani y habló sobre sus sensaciones luego de aquel episodio.

Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me destrozaron, para mí no son verdaderos italianos...”, señaló el ya ex futbolista. “Soy un patriota. Y siempre he defendido los colores de Italia. Su crítica (la de la gente de su país) es lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate". señaló.

El ex jugador de ahora 46 años, nunca contó exactamente qué fue lo que le dijo al francés para que este lo agrediese: “Le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. El cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre”.

Con información de Publisport

