'90% de honestidad y 10% de experiencia': El Chelís va con Morena en las elecciones de Puebla

México.- José Luis Sánchez Solá no se ve como legislador, más allá de las versiones que apuntan a que Morena lo perfila para una diputación local.

Eso sí, El "Chelís" se sumó a las filas del partido político con miras a las elecciones del 6 de junio en Puebla y podría ir por una alcaldía.

Sánchez Solá dijo que descartó otras tres ofertas de partidos políticos debido a que detectó que solo lo buscaban en aras de mantener el registro. Más allá de que a lo largo de los años ha participado en actos del PRI, PAN y Nueva Alianza, es la primera vez que le proponen desempeñar un cargo público.

"Para probablemente salir en una boleta esta es la primera, en las demás sí me han querido. Yo no sé legislar, creo que necesitas un conocimiento especial para poder legislar, para levantar la mano en una cámara cualquiera. Conociéndome yo, para irme a sentar a levantar la mano, no. Hay que saber legislar".

"Sí estoy preparado para tener una idea, liderar y que me hagan caso para tratar de convencer de esa idea, y luego para hacerme rodear de gente muchísimo más inteligente que yo, con toda la experiencia, pero que al final de cuentas puedan entrar en esa idea, para eso sí estoy capacitado", comentó quien fuera técnico de La Franja en cuatro etapas.

En las elecciones del 6 de junio en Puebla se renovarán 41 diputados estatales, y también los cargos en 217 ayuntamientos.

Como se acostumbra en Morena, "Chelís" primero tiene que ser elegido en una encuesta (presumiblemente a realizarse el domingo siete de febrero) para después contender por un cargo público que dice desconocer hasta el momento. Insiste en que carece de madera para el Congreso.

"El otro día vi una estadística de X número de diputados de X región, cuántas ponencias habían hecho en su gestión y había algunos que no tenían ni unas, u otros que tenían tres o cuatro y ninguna aceptada. Yo no me veo ahí, sinceramente yo no me veo ahí ni creo servir ahí".

- ¿No te ves en el Congreso estatal?

"No, no no. Hay gente sumamente capaz ahí".

- ¿Dónde te ves?

"Me veo en un cargo en el que pueda tener más gente a la cual convencer. Hay muchos intereses en un Congreso. Tampoco me lo han propuesto, y sí veo un Congreso de Puebla muy bien formado, con gente muy capaz".

Sánchez Solá no ha estado exento de las críticas. Los partidos políticos suelen utilizar figuras relacionadas con el deporte para pelear en las urnas. Francisco Javier "Abuelo" Cruz contenderá por el PES, mientras que Jorge Campos y Adolfo "Bofo" Bautista harían lo propio.

"Para tú desempeñar un cargo público tienes que tener el 90 por ciento de honorabilidad y el 10 por ciento de experiencia. Yo sí me considero una persona honorable. De experiencia, no, y entonces lo que he hecho en todos mis equipos, me rodeo de gente más capaz que yo, como el 'Ruso' (Damián Zamogilny), como Eduardo Fentanes, como Walter Fleita, como mi propio hijo Isidro, gente más capaz, y es la manera en que tu liderazgo puede prevalecer", comentó.

Metido en la grilla

El "Chelís" estuvo en el cierre de campaña del ex Gobernador panista Antonio Gali. Se registró como militante de Nueva Alianza en 2015, y apareció en un espectacular del PRI en 2009, entonces liderado por Mario Marín.

"Qué más da que tengas una bandera, nunca he estado afiliado a nada, y sí créeme que en muchas ocasiones nada más han utilizado mi imagen, pero qué le voy a hacer, también me presté yo, ¿no?".

- ¿Y esta vez no están utilizando nada más tu imagen?

"En este caso no. Igual y me entrevistas en un año y digo que sí. Ya me dijeron que no diga nombres: yo le cerré a campaña a un Gobernador de mi estado, después viene la veda y la votación. Ganó. Después de ahí no volví a tener el menor roce con él. ¿Fui utilizado o no?

"Con lo de Mario Marín no, no fui utilizado. Él me ayudó para mantener al equipo en pie mediante recursos y cuando necesitó de mí, me dijo 'te necesito para mis diputados'. Lo ayudas, tienes que pagar con la misma moneda".

Sánchez Solá cuestionó que en Puebla vivan 800 mil personas sin servicios básicos: banquetas, tuberías, drenaje, calles.

"Los servicios no han crecido, repartes rotoplás, pero no tienen dónde conectarlo y lo utilizan como una cubeta. Una ciudad con la importancia de Puebla no merece eso, o los niños que van a un colegio no pueden jugar en el recreo cuando llueve porque no tienen un techo.

"La seguridad, al ser más y haber un desempleo enorme y estar pegado al Estado de México y a la Ciudad de México, la inseguridad se ha propagado, los ambulantes, hay muchas cosas en que se ha deteriorado la manera de un mejor vivir".