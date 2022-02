¿Vuelve El Loco? El paso de Marcelo Bielsa por el futbol mexicano

Tras cuatro años con el Leeds United, donde logró el ascenso a la Premier League, Marcelo Bielsa ha sido despedido después de 13 derrotas en el máximo circuito.

Y aunque la experiencia tuvo un final agrio, al quedar en libertad, Bielsa se convierte en objetivo de varios clubes en todo el mundo y en México ya se habla de una remota posibilidad de contratarlo.

Por su larga vigencia en el balompié mundial, “El Loco” podría ser opción para varios clubes de la Liga Mx que tienen el puesto vacante e incluso en algunos podría vivir su segunda etapa, pues ya dirigió acá en la década de los 90.

Una joven sensación en los banquillos arribó a México tras ser bicampeón con Newell 's Old Boys en su natal Rosario, Argentina entre 1991 y 1992.

Marcelo Alberto Bielsa Caldera arribó al Atlas en junio de 1992 donde ayudó al cuadro tapatío a ser una de las mejores canteras del balompié mexicano.

Creando una sinergía entre experiencia y juventud, Bielsa comandó la primera camada exitosa integrada por futbolistas como Pavel Pardo, Rafael Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Jared Borgetti y Oswaldo Sánchez, entre otros tantos.

“Que Bielsa me haya hecho debutar fue un privilegio muy grande porque me enseñó no sólo a disfrutar el futbol, sino también a verlo con otros ojos. Me enseñó a analizarlo y por qué un equipo puede ser mejor que otro”, declaró Borgetti años después en una entrevista para Soy Deporte.