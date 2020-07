A Golovkin, sentí ganas de arrancarle la cabeza; fue pelea aburrida ante Mayweather’, dice Canelo

Los Ángeles, California.- En entrevista con Eugenio Derbez para el programa ‘Messenger Room’, el boxeador ‘Canelo’ Álvarez habló sobre su carrera, mencionando que a quien tuvo “ganas de arrancarle la cabeza” fue a Gennady Golovkin y que su pelea ante Floyd Mayweather, él la considera como aburrida.

Hablando sobre lo que se dicen los boxeadores, antes de la pelea, Canelo señaló que contra algunos rivales, solo se hace por intimidación, pero el pugilista mencionó que, contra quien sí tuvo rivalidad fue con Gennady Golovkin.

Creo que con el que más, es con Golovkin, con el que he sentido ganas de arrancarle la cabeza”, comentó Canelo.

Álvarez señaló que ama lo que hace, si no, no lo estuviera haciendo y pese a que, en algunos rounds sí se ha calentado, debe estar con “cabeza fría y corazón caliente”.

Eugenio Derbez hizo un recuento de la carrera de Canelo, mencionando que el mexicano ha tenido 53 victorias, dos empates y una derrota, ésta siendo ante Floyd Mayweather.

Canelo mencionó que en 2013, él no tenía la experiencia para pelear en Las Vegas.

La verdad, para mí, fue una pelea aburrida, porque en realidad no fueron muchos golpes. No lo tomé como una derrota, sino como aprendizaje; me dolió mucho esa noche”, declaró.