‘A Kuri le tenían terror’: Matías Cahais 'exhibe' al exdueño del Veracruz

Buenos Aires.- El argentino Matías Cahais no olvida su amargo paso por los Tiburones Rojos del Veracruz, con los que jugó entre 2016 y 2017.

En entrevista con Súper Deportivo, Cahais recordó la tensa relación que había entre Fidel Kuri, dueño de la franquicia, y el plantel que peleaba por no descender.

“Y bueno, a él le decían El Jefe… decían ‘Ahí viene El Jefe’ y era como si se parara el mundo. Un terror le tenían...”, narró Cahais, quien hoy juega para el O’Higgins de Chile.

El año pasado, Cahais le ganó un pleito legal a los Tiburones, obligándolos a pagar 1.5 millones de dólares por salarios adeudados e indemnización por la ruptura unilateral de su contrato.

Sin embargo, aún no puede cobrar ese dinero y el defensa no sabe exactamente por qué primero fue separado de la plantilla y luego lo ‘cortaron’ sin pago alguno.

(A Kuri le preguntaría) por qué, por qué me hizo lo que me hizo, porque estando yo en el club él podría haberme venido a hablar y nunca me habló, me mandaba decir con otras personas o por el séquito que tiene él”.