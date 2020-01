‘A TUDN no le puedes decir que no’, de Imagen TV llega Carolina Weigend

CDMX.- TUDN sigue reforzándose y ahora llegará la conductora Carolina Weigend, quien estuvo en Imagen Televisión y en entrevista, señaló que no le podía decir que no a TUDN.

Mostrando su amor por el futbol y paseando a su perro Oleg, Carolina Weigend expresó que llega a TUDN, porque le hicieron la propuesta.

Me hicieron una propuesta muy interesante, una de las televisoras más importantes y no se le puede decir que no a TUDN”, declaró.