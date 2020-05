‘A los 17 vi que era más malo que el 'Cheto'’, recuerda Martinoli cuando fue futbolista y llegó a jugar con Borgetti

CDMX.- En entrevista para ‘Ahora o Nunca’ en ESPN, Mauricio Pedroza y Herculez Gomez entrevistaron a Christian Martinoli de Azteca Deportes y el comentarista recordó que intentó ser jugador, pero se dio cuenta que era ‘más malo que ‘Cheto’ Leaño y como juvenil, llegó a marcar a Jared Borgetti.

En la plática, Mauricio Pedroza le preguntó qué profesión le hubiera gustado, si no fuera cronista deportivo, a lo que Martinoli respondió que futbolista, pero a los 17 años, vio que no era apto para el deporte.

A los 17 años me di cuenta que era más malo que el ‘Cheto’ Leaño y me tuve que retirar”, dijo Martinoli. “Y tu papá no era dueño de un equipo”, señaló Pedroza. “Por eso, si mi jefe hubiera sido dueño de Toluca, pues hubiera jugado en Toluca o en Atlético Potosino”, declaró.