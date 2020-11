"A mi nadie me calla": Dice Gignac a Faitelson

México.- El polémico empate de Tigres ante Atlas llamó la atención de todos y es que nadie esperaba que los Rojinegros fueran a sacar tal resultado de la cancha del Volcán Universitario. por lo que la frustración terminó por apoderarse de André Pierre Gignac quien decidió quejarse en redes sociales donde David Faitelson lo criticó.

Se trató del último compromiso en fase regular Tigres buscaba clasificarse de manera directa a liguilla pero el cuadro zorro arruinó los planes de los universitarios por lo que a elementos como Gignac no les quedó de otra más que quejarse del VAR.

No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. Por qué no revisaron el Var? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite! @LigaBBVAMX @CArbitrosMX Pónganse las (nosotros también)