A saltar el charco, Gerardo Arteaga jugará en Europa

México.- El joven jugador mexicano Gerardo Arteaga confirmó que será parte de la legión de jugadores aztecas que militan en algun equipo del Viejo Continente y lo hará para sumarse a las filas del Genk de Bélgica.

Arteaga todavía jugó este sábado ante Cruz Azul y se sumará entonces a nombres como el de Carlos Hermosillo, Omar Govea y Guillermo Ochoa quienes ya han probado suerte en la Jupiter Pro League de dicho país

"Logré el campeonato con Santos, fui parte de ese grupo en el que quedamos campeones, di lo mejor de mí y no me guardé nada para este club. Ayer fue mi último partido con este club y pues es algo triste, quisiera volver a jugar otro más que me dijeran que será el último, que me hubieran avisado aunque sea, pero pues no fue así”, señaló el ex jugador de Santos Laguna.