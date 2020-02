'A ver quién nos para': Begines y sus Fieras tienen el ánimo al 100

León.- Producto de tres partidos sin conocer la derrota, un empate y dos triunfos, León está a entre uno y tres puntos de colarse a zona de clasificación en la Liga MX Femenil, sin embargo, el plantel esmeralda está consciente de que aún no es prudente echar las campanas al vuelo.

El pasado domingo, La Fiera de Everaldo Begines ligó su segundo triunfo consecutivo en el torneo, pero el rival a costa del que consiguieron esta segunda victoria, Monterrey, le dio más brillo al resultado.

“Esto nos ayuda a crecer como equipo, el inicio del torneo nos costó pero creo que ahora estamos en un plan de a ver quién nos para”, aseguró Yamile Franco, quien al igual que el estratega del equipo, consideró que es necesario mantener la humildad del inicio.

Quien destacó convencido que después de cinco partidos jugados, ante Rayadas repitió la alineación con la que jugó ante Toluca, por fin encontró a su “once ideal”, el cual, desafortunadamente, tendrá que modificar para la siguiente fecha debido a la expulsión de Guadalupe Sánchez.

“En los primeros partidos no sacábamos los resultados y ahora hemos encontrado el 11 ideal (...) Tengo que hablar con mis jugadoras, que no tenemos que pelear en el campo, nos dedicamos a lo mismo pero tenemos que pensar más, en que puedes dejar a tu equipo con inferioridad, así pasó y no es bueno. Pero el arbitraje se me hizo bien, fue parejo para los dos lados”.