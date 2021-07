‘Mexicano ejemplar’, destaca AMLO a Brandon Moreno... y también a Cuauhtémoc

CDMX.- En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al campeón de la UFC, Brandon Moreno, señalando que es “un mexicano ejemplar” y también destacó al actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

También con un directivo de la UFC en México, Andrés Manuel López Obrador exaltó a Brandon Moreno por su esfuerzo al ganar el cinturón.

Cuando triunfa de manera muy emotiva llama a los mexicanos a que nos superemos y que no debe haber nada imposible en la vida, cuando hay perseverancia, disciplina y voluntad”, declaró el presidente López Obrador.

Por su parte, Brandon Moreno mandó un mensaje y señaló que la vida no es fácil, es complicada, pero con mucho esfuerzo se podrá salir adelante.

López Obrador reiteró que es Brandon Moreno es un ejemplo y le da gusto recibirlo en Palacio Nacional, donde cargo el cinturón que ganó el tijuanense al vencer el pasado 12 de junio a Deiveson Figueiredo en la categoría de peso mosca.

El Presidente de México resaltó a la delegación mexicana que irá a Tokio 2020, señalando que, pese a la pandemia por COVID-19, está seguro que saldrá adelante, y recordando a Babe Ruth mencionó que no se puede vencer a quien no sabe rendirse.

Recibí a Brandon Moreno, campeón mundial de la UFC en artes marciales mixtas. Por cierto, fue muy grato saber que es un joven inteligente, profesional y que no todo en él es rudeza, como se pensaría. pic.twitter.com/GyoHZ5VymC

También, en Palacio Nacional estuvo el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien también destacó como deportista.

Cuauhtémoc Blanco es deportista, no solo juega futbol y lo hace muy bien, sino también juega basquetbol, mete canastas como si fuese profesional; lo único que no hace es batear bien, no macanea”, declaró López Obrador.