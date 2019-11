AMLO recibe a José Urquidy, pitcher ganador en la Serie Mundial

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al pitcher de los Astros, José Urquidy, quien hace unos días se convirtió en el segundo mexicano en la historia que gana un juego de Serie Mundial.

"Tremendo pitcher mexicano de Mazatlán, Sinaloa, estuvo en la Serie Mundial con Astros. Es el segundo pitcher mexicano después de Valenzuela que gana un juego de Serie Mundial. Me da mucho gusto que esté de visita en homenaje a este tremendo pelotero que con esfuerzo y mucho sacrificio, con el apoyo de su familia salió adelante", dijo el Mandatario en la reunión, según un video que colocó en sus redes sociales.

Está en Astros, pronostiqué que Astros iba a ser campeón de la Serie Mundial, no fue así, quedó muy cerca, muy cerca, así es el beisbol, como la buena política, no siempre se gana, lo importante es seguir adelante, no rendirse y ser cada vez mejor, más profesional".