Aaron Rodgers se compromete con Shailene Woodley, actriz de Divergente

Los Ángeles, California.- El quarterback Aaron Rodgers de Green Bay está comprometido con Shailene Woodley y esto lo reveló la actriz de ‘Divergente’ en el programa de Jimmy Fallon.

Cuestionada por Jimmy Fallon sobre si es cierto que tiene una relación con Aaron Rodgers, Shailene Woodley confirmó que es cierto.

He leído eso también, y sí estamos comprometidos, pero para nosotros no es algo nuevo, es divertido que todos estén enloqueciendo con la noticia. Nos comprometimos hace algún tiempo. Él es una persona increíble”, declaró Woodley a Jimmy Fallon.

Shailene Woodley aceptó que nunca pensó estar comprometida con alguien relacionado con el futbol americano, destacando a Aaron Rodgers, añadiendo que se conocieron hace poco y que antes de él, nunca había visto un partido de futbol americano.

Nunca, nunca había visto un partido antes de conocerlo. No crecí dentro del deporte y no estaba en mi radar. Cuando lo conocí, sabía que era alguien que jugaba futbol, pero no sabía en qué tipo de futbol estaba. Estoy aprendiendo de manera constante”, declaró Woodley.