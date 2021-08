Will Vorhees se une a las Abejas de León para el inició de la Temporada 2021 de la LNBP

Las Abejas de León anunciaron su nuevo refuerzo a días de que inicie la temporada 2021

Will Vorhees quien se desempeña como ala-pívot se une a la Abejas de León para la Temporada 2021 de la LNBP

Will llega a nuestra institución para iniciar su tercera temporada como profesional, con 25 años, el originario de Columbus se une a la familia de las Abejas

Vorhees disputó 4 años con la Universidad de Notre Dame, jugando un total de 120 partidos, registrando números totales de 2761 puntos, 1165 rebotes y 335 asistencias.

Las grandes actuaciones de Will lo llevaron a ser reconocido con los títulos de MEC All-First Team en 2016, 2017 y 2019, MEC Tournament MVP y MEC Player of the Year 2019.

Will Vorhees cubrirá la plaza de extranjero tras la baja del jugador E.C. Matthews, quien

por decisión del cuerpo técnico y directiva, ha sido cortado al no encajar con el sistema

del equipo.

Will realizó el viaje a Chihuahua y estará listo para debutar este jueves 26 ante Dorados

en la Copa Dorada, la directiva le da la bienvenida a Will, esperando ver su mejor

desempeño y destacar como lo ha hecho en temporadas previas.

