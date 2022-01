'Fantasma' revela contrato leonino con abonos de Toluca; equipo no devolvería dinero si se cancela partido

CDMX.- En su podcast, el periodista Ignacio ‘Fantasma’ Suárez contó que Toluca tiene un “contrato leonino” de los abonos, debido a que el equipo se exime de responsabilidad y con ello de pagar devoluciones, si el partido en el Nemesio Diez no se realiza o se cancela.

Hablando sobre la poca importancia que son los aficionados para algunos equipos, ‘Fantasma’ Suárez mencionó que tiene un contrato de los abonos en Toluca, pero éste tiene una “cláusula muy ruín”, pidiendo que sea revisada por autoridades, entre ellas, Profeco.

Se me hace totalmente ilegal, insana, totalmente leonina a favor de los equipos y el Toluca no es el único que la está aplicando. Tendría que revisarlo Mikel Arriola”, declaró ‘Fantasma’ Suárez.

El periodista menciona que la Cláusula número 8 del contrato de los Términos y Condiciones para el uso de abono para el Club Deportivo Toluca, es totalmente leonina.

No se vale que algunos clubes se aprovechen de la afición de manera tan burda; dice la cláusula ocho: Caso fortuito y/o fuerza mayor como es el caso de la pandemia; cuando se presenten sucesos considerados como caso fortuito o fuerza mayor que impidan el cumplimiento total o parcial de los beneficios ofertados en la adquisición del abono, el club queda eximido de toda responsabilidad y no está obligado a reembolsar, a sustituir, a reponer los eventos que el abonado no pueda presenciar”, detalló ‘Fantasma’.