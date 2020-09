Acepta Djokovic que el incidente en el US Open le dejó "Una enorme lección"

Italia.- Luego de ser descalificado del US Open ahce apenas una semana, el tenista serbio Novak Djokovic tomo como una "gran lección" lo vivido con la juez de línea a la que golpeó con una pelota en la cabeza.

Dicha situación hizo frenar una racha ganadora de 29 encuentros además de que su más reciente participación le permitía buscar la conquista del US Open por décimo octava ocasión.

Estoy trabajando mental y emocionalmente tan duro como lo hago en lo físico", confirmó Djokovic el lunes en el Abierto de Italia. “Estoy tratando de ser la mejor versión de mí mismo dentro y fuera de la cancha, y comprendo que tengo arrebatos y que este es el tipo de personalidad y el jugador que siempre he sido"

Y afirmó: “Voy a tomar esto como una enorme lección. Lo he estado pensando. Lo he estado comprendiendo. He estado conversando con mi equipo. Es una de esas cosas que resultan desafortunadas y suceden. Hay que seguir adelante”, indicó.

Finalmente mencionó:

Me sentí realmente apenado por causarle tal impresión y drama, puesto que ella no se lo merecía para nada”. “Obviamente era una voluntaria haciendo su trabajo. Ella adora el tenis, y tengo entendido que ella ha estado ahí por varios años”.

Djokovic participará de forma directa en la segunda fase del torneo en Roma y su primer partido se realizará esta semana ante el italiano Salvatore Caruso.

