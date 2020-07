Aceptó reto de lagartijas y ganó; Pablo Ramírez es atleta paralímpico y busca pase a Tokio 2020

CDMX.- Este viernes, diversos dueños de gimnasios se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México y retaron a elementos de Seguridad Ciudadana a un desafío de lagartijas, que aceptó Pablo Ramírez Lemús y ganó. El tránsito es atleta paralímpico y busca su pase a Tokio 2020.

En el reto, uno de los manifestantes y Pablo Ramírez Lemús hicieron lagartijas, y al momento de levantarse, se saludaban. Después de dos minutos de ejercicio, el también atleta paralímpico resultó vencedor del reto.

Para Telediario, Pablo Ramírez fue entrevistado y señaló que estaba en su servicio, cuando su compañero Roberto Martínez estaba platicando con uno de los manifestantes y éste comenzó a hacer sentadillas. Tras esto, Martínez le habló que varios de los manifestantes los retaban a hacer ejercicio.

Lo vi (al retador) y se pone (posa, inflando el pecho). Estaba grande, estaba musculoso y dije va. Como dice mi amigo Paul, ‘sin miedo al éxito’. Agarré y me puse ‘uno, dos, tres…’. El vato se me quedaba viendo y me enganché, y mi compañero me dice: ‘No te distraigas, ya está, a tu ritmo’”, contó.