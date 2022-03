Denuncian acoso en equipo de futbol femenil: Les pedían fotos y videos

Técnicos de divisiones juveniles de Argentino de Quilmes pedían fotos y videos a jugadoras menores de edad.

El escándalo es en las fuerzas básicas de Argentina, ya que jugadoras de Quilmes supuestamente fueron acosadas por dos entrenadores de equipos juveniles.

Diego y Oscar Giménez fueron denunciados por acosar a jugadoras vía mensajes de WhatsApp.

El club tomó cartas en el asunto y comunicó las consecuencias expulsandolos del club.

Según el Diario Olé, Diego y Oscar Giménez mantenían conversaciones de Whatsapp con las menores de edad, donde las intimidaban con comentarios completamente fuera de lugar y desagradables peticiones, abusando de su poder como entrenadores.

Una de las madres de las jóvenes aseguró que intentó hacer la denuncia y que las autoridades no ayudaron, pero que lo intentará nuevamente.

Otro de los familiares se quejó del trato del equipo de futbol al surgir este problema.

"No puede ser que no se hagan responsables y que el Presidente (del equipo) no aparezca. Es necesario que una comisión de psicólogos atienda a la nena y a su mamá, imagínate los miedos que atraviesan. Desde el jueves sabemos esto y no hay una denuncia contra estas personas, caminan tranquilos riéndose...".