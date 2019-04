Acusa Narciso Mina a médico de América no operarlo, pese a lesión

Ciudad de México.- Narciso Mina fue entrevistado en 'Futbol sin Cassette', donde confesó que jugó infiltrado algunos partidos y en la final de 2013 ante León, su rendimiento era bajo, debido a una lesión en la rodilla, que no fue atendida.

Mina declaró que en dicha final, ni Miguel Herrera sabía que tenía una lesión y culpó al doctor del equipo, debido a que no quiso operarlo.

Mina señaló que le decía al médico que lo operara, pero no lo hizo, debido al tiempo y no había delanteros en el equipo.

Sobre la final de hace cinco años y medio, Mina confesó que no había jugado como 10 partidos y no tenía ritmo.

Una noche previa al partido de vuelta ante León en el estadio Azteca, Miguel Herrera le confesó que iba como titular, pero falló.

Me crearon como cinco o seis ocasiones, como me gusta, centro, pero el balón venía justo a mi cabeza y cuando me agachaba, me hincaba, perdía un tiempo y la gente comenzó a abuchearme”, declaró.