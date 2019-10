Acusan a Matosas de ‘transar’ con el pase de Matías Britos al León

León.- Un reportaje difundido por Televisa acusa al uruguayo Gustavo Matosas de sacar provecho económico de la contratación de Matías Britos con el León en 2012.

Según un audio publicado en el programa En Punto de Denise Maerker, Matosas pactó con su representante, Fernando Pavón, para conseguir que León fichara a Britos en junio de 2012.

“Si sale, me lo das (el dinero) y si no, no me lo das”, le dice Matosas a Pavón en uno de los audios presentados.

Cuando el representante le pregunta a Matosas si está seguro de conseguir que la directiva apruebe el fichaje, Matosas le pregunta “¿Y si no, quién va a dirigir al club?”.

Supuestamente, según el reportaje, Matosas y su representante acordaron que León comprara jugadores a sobreprecio y se maneja como ejemplo al uruguayo Britos, fichado desde el Defensor Sporting a cambio de 1.5 millones de dólares.

Britos llegó a León en una transferencia encabezada por el propio Pavón, quien luego de la firma de contratos presumió el movimiento en redes sociales.

“Decime, ¿a dónde llevo la plata”, le lanza en algún momento Pavón a Matosas. “A lo de mi vieja”, le responde el uruguayo, quien dirigió al León entre 2012 y 2014 y consiguió dos títulos de Liga MX.