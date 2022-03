Neymar está en el ojo del huracán: “Llega al límite de estar alcoholizado”

La eliminación de la UEFA Champions League dejó al PSG en la lona pero los golpes no dejan de llegar. A esto se sumaron las declaraciones de un periodista que acusó a Neymar de vivir en un estado inconveniente que no le permite siquiera entrenar.

“Neymar llega en un estado lamentable, al límite de estar alcoholizado”, aseguró Daniel Riolo, quien labora en RMC Sport y criticó abiertamente al futbolista brasileño, más preocupado, en sus palabras, por sus temas personales y el documental que lanzó en Netflix.

La derrota a manos del Real Madrid, que remontó un marcador adverso en el Santiago Bernabéu, y luego ante el Mónaco, no cayeron bien en Riolo, quien estuvo presente en el programa ‘After Foot’ y aprovechó para expresar su rechazo a las actitudes de Neymar.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar alcoholizado. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, aseguró Riolo.

Quien agregó que el brasileño no ayuda en lo absoluto al equipo y, al contrario, lo está dañando: “A la afición del PSG le importan una mierda las payasadas de Neymar. Que se vaya, está arruinando al club. A los seguidores del PSG no les importa que no le esté yendo bien, por su documental de Netflix y todo eso. Tienes que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño dentro del club”.

Pero el periodista no sólo mencionó a Neymar como uno de los puntos clave en el complicado momento que vive la institución, pues la dirigencia ha brillado por su ausencia y se ha notado tibia.

“El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, debería haber apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”, finalizó Riolo.

Con un total de 65 puntos, el PSG lidera la tabla de clasificación de la Ligue 1 y parece que muy pocos acechan su puesto, ya que la diferencia entre el Marsella (que marcha en el segundo) y el Rennes (que es tercero) es de 12 unidades y 13 unidades respectivamente.

Sin embargo, ya no pelean por la Champions League y tampoco por la Copa de Francia, pues el Niza los sorprendió en octavos de final y los eliminó en la tanda de penales.