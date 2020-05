Adiós refuerzos 'bomba': Jesús Martínez prevé pocos fichajes este verano

México.- La pandemia de Covid-19 provocará un antes y un después en el futbol mexicano.

Así lo visualiza Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, quien reconoció que, ante la crisis económica que provocó la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, los equipos de la Liga MX difícilmente podrán ofrecer exorbitantes cantidades y salarios a la hora de comprar y contratar jugadores, a partir del próximo mercado de verano.

"Esto es un antes y un después, lo que va a marcar esta pandemia será un antes y un después en el futbol mexicano y de eso estoy convencido", declaró.

Los jugadores tienen que entender que ya no se van a poder pagar los salarios que se pagaban, y los equipos también tienen que entender que vamos a tener que hacer esfuerzos con los patrocinadores, porque nos están reduciendo los patrocinios".

"Lamentablemente así va a ser y no sé cuántos años va a durar esto, yo veo que los próximos cuatro o cinco años van a ser muy difíciles no sólo para los equipos del País, sino para todo el mundo. Olvídate de esas grandes transferencias, esto es en cadena y nos afecta a todos, está arrastrando a todos", dijo.

Justo es Pachuca uno de los equipos que podría verse afectado con esta situación. Los Tuzos no solo acostumbran a proyectar y vender jugadores al mercado europeo, como en los casos de Héctor Herrera, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, sino que es un club que también suele reforzarse en cada semestre.

Tan solo de cara al Clausura 2020, los Tuzos contrataron el técnico Paulo Pezzolano, además de las llegadas de Colin Kazim-Richards, Oscar Ustari, Cristian Souza, Christian Cueva y Juan Manuel Iturbe.

Jesús Martínez Patiño no quiere que se pierda un solo empleo en Grupo Pachuca.

Ante la falta de ingresos que tiene todo el colectivo hidalguense a causa de la crisis económica por la pandemia de Covid-19, el directivo señaló que los jugadores tendrán que hacer algún esfuerzo extra por apoyar a sus clubes y empleados de la empresa, en caso de que la crisis persista.

"Tratamos de que los que menos ganan no se vean afectados, pero los que más ganan o tienen un sueldo más cómodo van a tener que hacer el esfuerzo", adelantó.

Todos estamos en el mismo barco, o se hunde el barco completo, que creo que no le conviene a nadie porque perderían salarios y prestaciones, o son conscientes de apoyar a su club y tratar de que sea un ganar-ganar".

"Como grupo tenemos que salir adelante, rescatar a todos los que laboran y no perder un empleo", dijo Martínez Patiño.

Si yo tengo que reducirle a un jugador, con justicia, porque no estamos teniendo ingresos en estas cuatro o cinco semanas más lo que viene, no me voy a tentar el corazón para negociar y tienen que estar conscientes ellos de que tenemos que pensar en la gente que menos tiene".