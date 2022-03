‘No lo soporto; es pedante y arrogante’, dice Adrián Marcelo sobre Martinoli

Monterrey, Nuevo León.- En entrevista con Gabriel Montiel para el podcast ‘Muy Fuera de Lugar’, el comentarista Adrián Marcelo aseguró que “no soporta” a Christian Martinoli, calificándolo como alguien “pedante y arrogante”.

En la plática, Adrián Marcelo habló de su experiencia en los medios de comunicación, señalando que le cerraron las puertas, pero él entró por una ventana, señalando que ahora le va bien económicamente y tiene su programa “Adrián Marcelo presenta”, asegurando que estaría mal si en estos momentos buscara “lamerle los… a Martinoli”, cuando hizo la crítica.

Martinoli me… el…, no lo soporto. Hay algo en él que como regio… Es un genio, no tiene nada que ver que me caiga mal con el hecho de que sea bueno con su trabajo.”, declaró Marcelo.