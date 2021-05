‘Tenía un hoyo en el tobillo y otro en el alma’: Adriano cuenta cómo perdió el amor por el futbol

Al inicio del siglo, Adriano era el modelo de atacante potente, goleador y con magia en los pies. Sus juegos con el Inter de Milán dejaban chispazos que recordaban al mejor Ronaldo Nazario y, por qué no decirlo, al Pelé del Santos.

Pero a partir de 2004 y hasta 2009, su declive fue evidente. Perdió el futbol y más que eso, perdió la pasión y cayó en el alcoholismo.

Según revela el portal inglés 90min.com, citando un artículo de The Players Tribune, Adriano confesó que su amor por el juego se fue con la vida de su padre, quien falleció en 2004.

"En el lapso de nueve días, pasé del día más feliz de mi vida (al ganar la Copa América en 2004), al peor día de mi vida… Me dijeron que mi padre había muerto. Un infarto”, escribió Adriano en The Players.

En 90min.com recuperan la narración de Adriano sobre aquellos duros días, pues Adriano se enteró de la muerte de su padre estando en Italia y no pudo viajar a Brasil de inmediato, pues debía jugar.

"Estaba al otro lado del océano, en Italia, lejos de mi familia, y simplemente no podía sobrellevarlo. Me deprimí mucho. Empecé a beber mucho. Realmente no quería entrenar. No tenía nada que hacer con el Inter. Solo quería irme a casa”.