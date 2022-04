Afición agrede a arquero lanzándole monedas, éste las recogió y juntó una buena cantidad

La afición del Puerto Montt, en la Primera B de Chile, lanzó decenas de monedas al arquero del San Luis de Quillota Brayan Manosalva, quien hizo algo que pocas veces se ha visto en el balompié: recoger todas las monedas que le lanzaron y las cuales, en conjunto, sumaron más o menos 40 pesos mexicanos.

La semana pasada, el Estadio Bicentenario de Chinquihue, casa del Puerto Montt, albergó el duelo ante el San Luis de Quillota que terminó en empate 1-1, sin embargo, cuando el San Luis vencía 1-0 en el parcial, la afición del Puerto Montt se molestó y empezó a lanzar cosas al arco que Manosalva defendía con la intención de hacerse sentir.

“Esta vez me tocó jugar con la barra en contra atrás, íbamos ganando, no se le estaban dando las cosas y me las tiraron. La mayoría de las monedas estaban dentro del arco y en el área chica”, señaló el cancerbero en una entrevista para el periódico Últimas Noticias.