‘Afición de Cruz Azul está hasta la ma…’, dice Faitelson y pide renuncia de 'Billy'

CDMX.- En Futbol Picante, David Faitelson se expresó sobre la situación de Cruz Azul, recordando la palabra ‘cruzazuleada’, señalando que el aficionado está ‘hasta la ma…’ y hasta pidió la renuncia del presidente Guillermo ‘Billy’ Álvarez.

Tras el análisis de Paco Gabriel de Anda, David Faitelson señaló que muchas veces se han visto despertares al equipo de Cruz Azul, pero no logra el campeonato, rescatando las declaraciones de Carlos Hermosillo.

Si en Cruz Azul no ocurren esos cambios, difícilmente va a cambiar el accionar o los resultados que ha tenido en los últimos 20 años, o 40 años”, declaró Faitelson.

Posteriormente, Jorge Pietrasanta destacó que en los últimos dos partidos sí ha visto un cambio en Cruz Azul, pero Faitelson señaló que pasó lo mismo, volvió a “cruzazulearla” ante Toluca, con un gol al minuto 95’.

“Están comprometidos, están con el técnico, pero pasó lo mismo”, añadió.

‘Joserra’ señaló que el tomar el término le parece personal, pero Paco Gabriel de Anda le comentó que es una falta de respeto, a lo que Faitelson contestó que es una falta de respeto ignorar la realidad, pidiendo la renuncia de Guillermo Álvarez.

Y no atreverse a decir a la cámara: ‘Billy’ tienes que presentar tu renuncia”, declaró.

Faitelson finalizó, recordando que ha visto muchas veces la historia de Cruz Azul y aseguró que los aficionados de la Máquina piden no ser engañados.

Lo que dice el aficionado de Cruz Azul: no me vuelvan a engañar, ya estoy hasta la ma… del equipo de futbol que no consigue los resultados, teniéndolo todo. Eso lo dice el aficionado de Cruz Azul”, finalizó.