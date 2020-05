‘Agarré llave y le puse un rayón’, revela ‘Doctor’ que rayó auto de Miguel España

CDMX.- Cuestionado por Zabalive sobre las personas con las que no se lleva, el 'Doctor' Luis García contó que en Pumas, tuvo a Miguel España como su compañero, asegurando que el exfutbolista era de “la vieja guardia” y gritaba por todo, por lo que llegó a rayarle su auto con una llave.

García Postigo recordó que, en sus primeros años en Pumas, Miguel España era de los jugadores que gritaban por todo, incluso cuando se equivocaba él mismo y contó que, una vez, España fue expulsado en Liga MX, por lo que en el siguiente encuentro tuvo que jugar con el equipo de reservas, dos horas antes del primer equipo.

Bajó un día a jugar Miguel España, ya había jugado el Mundial, jugó el de 86’, en México. Nos puso una regañiza, me repu… me insultó, me dijo de todo. Dejábamos los coches en el mismo estacionamiento. Le rayé el coche, pin… loco, agarré una llave y le puse un pin… rayón en el coche negro, Renault. Como un caníbal”, contó.