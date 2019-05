'Águila está herida, no dejemos que vuele', dice 'Tita' a León

Río de Janeiro, Brasil.- Nuevamente, el ex jugador y ex técnico de León, Milton Queiroz 'Tita', dedicó palabras al equipo verdiblanco, señalando que está a 180 minutos de una nueva final y no hay que dejar que el 'Águila vuele'.

La Águila está herida, no dejemos que vuele. Jueguen el partido de sus vidas, 180 minutos para ir a la final del futbol mexicano”, declaró.

Tita señaló que los jugadores de León han hecho una “campaña de oro”, al tener 12 partidos consecutivos sin perder.

Finalmente, Tita aseguró que echará porras al equipo en la semifinal ante América.

¡Arriba la Fiera!”, dijo el tercer máximo goleador de León.

Previo al inicio de la liguilla, Tita había mandado un mensaje a León, también apoyando al equipo verdiblanco.

León jugará su primer partido de semifinal, el próximo miércoles 15 de mayo a las 7:30 de la noche ante las Águilas del América en el Estadio Azteca.