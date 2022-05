¡Al hospital! Yuri Contreras fue internado tras hacer cumbre en el Makalu

Laura González y Yuri Contreras conquistaron el pasado jueves, tiempo de México, la cumbre del Makalu, pero lo que era un momento de alegría en una de las cinco montañas más altas del mundo, se convirtió en pánico cuando inició el descenso, esto debido a que la cuerda que los sostenía se rompió cuando faltaban pocos metros para llegar al Campo 2.

Si bien escalar es un proceso por demás difícil, la bajada puede complicarse aún más, y esa situación la experimentaron los alpinistas leoneses luego de ver el mundo a 8,463 metros de altura.

Quien en las fotos aparece con una gran lesión en la cabeza y con el rostro sangrando, mostrando así la gravedad de los golpes que sufrió al caer: “Por una miserable cuerda vieja que se rompió, aquí estoy en una sala hospitalaria comunal del Hospital Norvic, igualita a una estación ferroviaria hindú”, continuó.

El nosocomio que menciona Contreras está ubicado en Katmandú, la capital de Nepal, y es el mejor de aquel país. Ahí llegó Yuri luego de ser trasladado en helicóptero desde el Makalu, y con una escala en el hospital Lukla, donde un médico suturó una parte de la herida del cráneo sin anestesia local.

“En un pequeño helicóptero me sacaron, pero antes de llevarme a Katmandú me llevaron al hospital de Lukla, ahí me atendió el Dr. Giri y, como médico de toros de la Plaza México se dejó ir con todo (...) me suturó la mitad del cuero cabelludo con el otro”.