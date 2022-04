‘Eres hijo del de enfrente (Joserra)’, le dijo García Aspe a André Marín

CDMX.- En los pasados días, David Faitelson aseguró que André Marín no traicionó a José Ramón Fernández en su salida de Azteca Deportes y recordamos cuando Alberto García Aspe le dijo al analista Fox Sports MX que era “hijo de Joserra’.

Durante el mundial de Rusia 2018, tras el triunfo de la Selección Mexicana ante Alemania, comenzó la discusión entre André Marín y Alberto García Aspe, debido a que el primero señaló que la victoria se debía a los jugadores solamente, pero el segundo aseguró que era en conjunto con el cuerpo técnico, entonces liderado por Juan Carlos Osorio.

En la discusión, García Aspe aseguró que André Marín lo ponía de malas con sus argumentos, ya que estaba alegre con el triunfo del ‘Tri’, cuando el analista le recordó al exjugador que en el Mundial de Francia 98’, esa Selección Mexicana no le pudo ganar a Alemania.

Las estupideces que dices, ¿eso qué tiene que ver?”, dijo García Aspe. “Ustedes no lo lograron”, le espetó Marín. “Tú no has hecho nada en tu vida, no lo veo, eres hijo del de allá enfrente (José Ramón Fernández) nada más, lo único que puedes decir”, le respondió el exjugador.