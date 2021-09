‘Tenía ilusión de hacer Mundial en Estadio, no en azotea’; Alejandro de la Rosa habla de salida de ESPN

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Alejandro de la Rosa habló sobre su salida de ESPN, mencionando que él tenía esa ilusión de narrar en un Mundial de Futbol en el estadio, “no en azotea”.

Cuestionado sobre su llegada a TUDN, Alejandro de la Rosa mencionó que, estaba por finalizar contrato con ESPN, cuando le llamaron por parte de Univisión, pero pudo renegociar con su anterior televisora, a la que llegó a los 20 años. Pero, ahí le dijeron que habría “un giro”, pero cuatro años después, detalla que no vio ese cambio.

Ante su inquietud de estar en programas en vivo, Alejandro de la Rosa destacó a TUDN, “porque tiene todo”, ya sea en México y Estados Unidos, avisando a ESPN que se iba, sin renegociar.

Tenía la ilusión de hacer un Mundial, pero en el Estadio, no en una azotea a media ciudad. En ESPN tuve oportunidad y me trataron muy bien, y me consideraron mucho, de hacer Juegos Olímpicos, Mundiales, Copa Confederaciones, Copa América, Libertadores, liguillas, pero todo alrededor del evento, porque no teníamos derechos. Quise TUDN por los derechos”, declaró De La Rosa.