Alex Blanco revela por qué dijo Futbol Picante en Fox Sports: ‘No me di cuenta’

CDMX.- En entrevista con Aldo Farías, el conductor Alex Blanco habló sobre la ocasión en la que se equivocó al decir ‘Futbol Picante’ en Fox Sports, aceptando que no se dio cuenta de su yerro, hasta que le dijeron.

Aldo Farías recordó que el error se dio en septiembre de 2019, cuando Ricardo Peláez renunció a la dirección deportiva de Cruz Azul en ESPN, por lo que en Fox Sports monitoreaban la transmisión, a lo que Alex Blanco señaló que sí se equivocó y dio su explicación.

Durante la transmisión de ‘La Última Palabra’, seguían la de Futbol Picante, y el equipo de producción le comentaba a Alex Blanco sobre lo que iba pasando, por lo que él recomendó llamar a Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul, para entrevistarlo.

Al ser tendencia, te lo vas guardando en la mente; entonces, recta final del programa, le digo al productor sobre Hermosillo, para buscarlo. Le marcó en una pausa y le digo que si estaba viendo el programa de ‘Picante’. Colgué, entramos treinta, cuarenta segundos después al programa y me quedó obviamente con esa parte. Cuando digo que no me di cuenta, es porque no me di cuenta”, contó Alex Blanco.