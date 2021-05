‘Me estoy viendo a mí’, dice Alexa Martínez sobre su parecido con Carlos Acevedo

Torreón, Martínez.- Alexa Martínez, quien se dio a conocer por un video de Tik Tok en el que mostró su parecido con el portero de Santos, Carlos Acevedo, señaló que cuando vio por primera vez al arquero, pensó que se estaba viendo a sí misma.

En entrevista para Azteca Deportes, Alexa Martínez contó que se vio en el espejo y concluyó que “sí era él”.

No soy aficionada al futbol, sí le he ido a un equipo es a Xolos, porque soy de Tijuana. Ahorita ya siento un compromiso de mínimo ver el partido, porque ya siento que me voy a estar viendo a mí”, declaró Alexa Martínez.