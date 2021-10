Asaltan a ciclista con machete para robarle su bicicleta de 282 mil pesos

Un ciclista profesional fue asaltado con machete para robarle su bicicleta que vale 282,799 pesos.

Alexandar Richardson, ciclista profesional, fue atacado violentamente con machetes para poder quitarle su bicicleta cuando entrenaba en Richmond Park en Londres, Inglaterra.

Richardson intentó escapar antes de que una de las motocicletas de los asaltantes chocara contra él, derribándolo y arrastrándolo por casi un kilómetro, lo que le causó raspones y grandes heridas en sus piernas.

Según narró, el ciclista sabía que la intención de los hombres era robar su bicicleta.

“Sabía exactamente qué querían llevarse mi bicicleta y comencé a pensar qué era lo mejor que podía hacer. Me di la vuelta en la glorieta de East Sheen y comencé a conducir a toda velocidad hacia el café a unos 500 metros de distancia”.

Pero los asaltantes no se detuvieron hasta lograr su cometido.

”Simplemente me chocaron con una de las motos, me agarré a mi bicicleta, sin embargo, la segunda motocicleta me arrastró a mí y a la bicicleta por el suelo durante otros 100 metros”