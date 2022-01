Alfonso Gómez de pelear contra Saúl Álvarez por un campeonato mundial a vivir en la calle

Alfonso Gómez pudo llegar a tener un gran éxito, pero las drogas y malas amistades perjudicaron su vida.

Todo lo que cosechó durante 15 años de carrera se fue a la basura por culpa de los males que trae consigo la fama, como amistades negativas, ego y vicios.

Alfonso Gómez puede presumir que llegó a pelear con boxeadores de la talla de José Luis Castillo, Miguel Ángel Cotto, Arturo Gatti y a Saúl "Canelo" Álvarez

Contra Saúl, peleó el 18 de septiembre de 2011 en el Staples Center de la ciudad de la ciudad de Los Ángeles, California, y en ella Saúl fue quien lo controló, al grado de que acabó con el compromiso en el sexto episodio para retener el campeonato superwelter del Consejo Mundial de Boxeo.

“Me retiré en la cúspide de mi carrera, de mi vida, de mis finanzas, de mi familia. Pero lo que me costó 30 años adquirir, en seis años lo perdí todo. Perdí mi carrera, mi salud, mi familia, mis hijos, mi casa, mi dinero, mis carros... Todo lo perdí”

Las malas amistades, excesos y la fama lo llevaron a dormir, literalmente, en las banquetas y a quedarse sin nada.

Ahora Alfoso busca encontrar de nueva cuenta su camino y dejar aún lado todo lo malo que le ha pasado.

“En el día más frío, más oscuro, más desolador, Dios me despertó, me despertó una realidad. Quiénes somos, por qué somos, para qué somos y tener ese despertar, ese entendimiento me dio fuerzas para salir del hoyo”.