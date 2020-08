Almeyda explota contra los micrófonos en las canchas

Estados Unidos.- Totalmente en contra de que los micrófonos que colocan a nivel de campo den a conocer todo de las conversaciones que tienen cuerpo técnico y jugadores, así se mostró el actual estratega del San José Earhquakes Matías Almeyda luego de la eliminación ante Minnesota United en la "MLS is Back".

“Lamento que hayan micrófonos porque no me gusta que se escuche lo que se habla dentro de un vestuario. Es una falta de respeto", señaló argentino en conferencia de prensa .

Son temas internos. Que se escuchen es para mí lamentable Los que le digo a los jugadores queda entre los jugadores. No me gusta nada. Me parece un desastre".