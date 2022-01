DC United rechaza la oferta del Club América por el fichaje de Paul Arriola

Otro más que no llega al América, el DC United le informó a los de Coapa que la oferta por Paul Arriola fue rechazada.

Se vuelve a caer una negociación por un jugador y se le acaban las opciones de refuerzo al América.

América buscaba que el estadounidense llegará a préstamo por una temporada y con una opción de compra.

Su fichaje estaba avanzado hace varios días e incluso la idea era traerlo más allá de si llegará o no Pablo Solari.

“Sí hay algo, no sé si es rumor o es real. No puedo decir mucho, pero sí hay interés”

La intención de Santiago Solari, entrenador de las Águilas, es traer otro futbolista en esa posición, pero hoy por hoy no hay muchas opciones, por lo que no se descarta que no arribe nadie.

Arriola cuenta con doble nacionalidad, pues nació en Estados Unidos, pero sus padres son mexicanos por lo que no hubiera ocupado plaza de extranjero.

Arriola ya jugó en la Liga Mx con los Xolos de Tijuana de 2014 a 2018 y se desempeña como extremo, que es una de las posiciones que le interesa cubrir a Santiago Solari.

Ahora lo que le queda al América es seguir buscando jugadores o quedarse con la plantilla que ya tiene por el momento.





