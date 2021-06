Álvaro Morales 'abandona' set al escuchar que Pulido es mejor que Funes Mori

CDMX.- En Futbol Picante, hablando sobre la convocatoria de Rogelio Funes Mori a Selección Mexicana, el conductor Álvaro Morales ‘abandonó’ el estudio cuando escuchó que Alan Pulido es mejor que el delantero nacionalizado mexicano.

Discutiendo sobre la convocatoria de Rogelio Funes Mori y también sobre la ausencia de ‘Chicharito’ Hernández en Selección Mexicana, Álvaro Morales cuestionó a Toño Rodríguez sobre si el delantero de Rayados será la solución y él respondió que no, pero que se adapta al sistema de ‘Tata’ Martino.

En su explicación, Toño Rodríguez señaló que jugadores como Jesús ‘Tecatito’ Corona y Hirving Lozano son mejores jugadores ofensivos que Funes Mori e incluso exaltó a Alan Pulido.

¿(Funes Mori) es el mejor centro delantero de la actualidad en el futbol mexicano?”, cuestionó Morales. “Creo que no, me gusta más Alan Pulido”, respondió Rodríguez. “Tres goles, ¿Alan Pulido? Ya me voy”, dijo Álvaro Morales, ‘abandonando’ la mesa de discusión entre risas.