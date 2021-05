'No está América, no tienes excusas para no ser campeón'; dice Álvaro Morales a Cruz Azul

CDMX.- En su comentario previo al inicio de Futbol Picante, Álvaro Morales mandó mensaje a Cruz Azul, asegurando que el equipo de Juan Reynoso ya no tiene excusas para no levantar el título de Liga Mx, señalando que “ya no está Club América”.

En su discurso, Álvaro Morales señaló que Cruz Azul no debe ilusionarse, pero ya no tiene excusa para no lograr el título de Liga Mx con la eliminación de Club América.

Aunque te diga que no te ilusiones, ya no hay excusas, ya no tienes una maldita excusa para no ser campeón; ya no está tu padre, el América; ya no está tu verdugo el América, ya no está el campeón León, ya no está Tigres, ya no está Rayados, ya no está Billy, ni el Vic”, declaró Álvaro Morales.

El conductor aseguró que ya no hay podredumbre en Cruz Azul, por lo que debe ser campeón.

‘Hazlo por tu gente’, le dice Álvaro Morales a Cruz Azul

Reiterando que Cruz Azul no debe ilusionarse por el título de Liga Mx, Álvaro Morales agregó que no hay justificación para que no levante el trofeo, pero sí tiene a su afición, aunque él recordó que dejó de ser aficionado de la Máquina hace tres años.

Hazlo por tu gente, hazlo por los que todavía quedan; no les destroces el corazón, no se ilusiones, pero Cruz Azul ya no tienes excusas. El camino está abierto para que seas campeón”, finalizó Álvaro Morales.

Este miércoles 19 de mayo, Cruz Azul tendrá el partido de ida de semifinales ante Tuzos de Pachuca en el Estadio Hidalgo a las 8:30 de la noche.