Álvaro Morales a Miguel Herrera: ‘No te vayas a ir a Chivas’

CDMX.- En plática con Álvaro Morales, Miguel Herrera recibió un ‘consejo’ de ‘El Brujo’: no llegar a Chivas.

Platicando sobre su paso en América, del que salió en diciembre del año pasado, Álvaro Morales le pidió a Herrera no irse a Chivas.

No te vayas a ir a Chivas, no te vayas a ir a Chivas, Miguel”, dijo Álvaro Morales.

Miguel Herrera le comentó al cronista que no ha escuchado sus declaraciones, ya que el técnico ha dicho que no dirigiría a Chivas, porque, de hacerlo, le faltaría el respeto a la institución azulcrema, así como al equipo rojiblanco por su pasado en las Águilas.

Lo que no quiero es que Peláez vaya a hacer las paces contigo, te vaya a convencer y te vaya a endulzar”, declaró Morales.

Miguel Herrera reiteró que no dirigiría a Chivas.

‘No tenía equipo en Concachampions’, dice Herrera

Álvaro Morales no ocultó su molestia por la eliminación de América en la pasada ‘Concachampions’, pero Miguel Herrera aseguró que “no tenía equipo”.

¿Con qué equipo querías que planteara si cuatro jugadores se quedaron en México? Te lo digo a ‘toro pasado’, porque en el momento no dije nada y traté de buscar el partido, desafortunadamente no se dieron las cosas”, declaró Herrera.

Morales también le reclamó que no le gustó que Miguel Herrera dijera que su puesto no dependía de lo que sucediera en ‘Concachampions’, pero ‘El Piojo’ señaló que la directiva le indicó que no iba a ser así, pero al final, el técnico fue destituido.

Actualmente, Miguel Herrera es analista del Guard1anes 2021 y sube sus videos a su cuenta de Twitter.