‘Yo paré el Veracruz vs Tigres, influyo en la industria’; dice Álvaro Morales a Werevertumorro

CDMX.- En entrevista con Gabriel Montiel, conocido como ‘Werevertumorro’, el cronista Álvaro Morales aseguró que por él, se detuvo el partido entre Veracruz y Tigres en 2019, añadiendo que él influye en la industria.

Yo paré un Veracruz vs Tigres. Estaba en ESPN am y no les pagaban a los Veracruz y les dije: ‘Toquen el balón y no se muevan’, yo fui el que detuvo ese partido”, declaró Morales.