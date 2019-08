Ambriz sacó su lado más humano

León.- El técnico del Club León, Nacho Ambriz mostró su lado más humano ante cientos de niños y jóvenes a quienes atendió en la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez.

En una charla motivacional, Ambriz abrió su corazón a los presentes y contestó cada una de las inquietudes que los niños le expresaron en el evento organizado por la Comisión Municipal del Deporte de León.

Significa mucho, hoy tratas de explicarles lo que ellos buscan (a los niños), ese sueño de querer jugar al futbol, de las cosas buenas y malas que he vivido en 54 años de vida y espero que si toco a uno a dos o a muchos, este mensaje sea bienvenido para ellos”, compartió Nacho Ambriz tras la charla con los chicos de las escuelas de inicio y selectivos de Comude León. “Muchas veces uno no se da cuenta la parte importante que generas ante los niños, yo creo que hoy es un acercamiento con ellos que me llena de compromiso de hacer de la mejor manera”.