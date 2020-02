‘Ambriz tiene la última palabra’, 'Jefecito' se apunta para jugar ante Rayados

León, Guanajuato.- La expulsión de Pedro Aquino puso a La Fiera, de nuevo, en un predicamento en el arranque del torneo; Iván Rodríguez, sin embargo, se dijo preparado para asumir el reto y “sacar las papas del fuego” de ser necesario.

Tres meses después de la lesión que lo obligó a entrar al quirófano, y a pocos días de haber regresado a los entrenamientos con el equipo, el mediocampista reapareció justo en el momento en el que su equipo más lo necesita.

Pese a que no ha tenido minutos desde noviembre del año pasado, ni siquiera con la Sub-20, puede que Ambriz no pase por alto este ofrecimiento pues la suspensión de Pedro Aquino llegó a limitar sus opciones en ese puesto.

Además de Rodríguez, el estratega felino tiene en la banca a Iván Ochoa, el elegido para cubrir el hueco que dejó el “Jefecito” en la recta final del Apertura 2019, el colombiano Jown Cardona con 229 minutos en Primera División con León, y también a elementos como Luis Montes o Jean Meneses que si bien no es su posición natural, no la desconocen.

El profe sabe qué es lo que se necesita, si me ocupa voy a dejar todo en la cancha y si no, igual, los minutos que me toquen los jugaré como si fueran mis primeros minutos en Primera División, con esa ilusión de regresar a las canchas. Me he esforzado mucho para regresar al 100, tengo que regresar al nivel en el que estaba”, admitió Rodríguez.