‘Ambulancia tardó más de media hora en llegar’, critica Matías Morla; revelan causa de muerte de Maradona

Buenos Aires, Argentina.- Mediante un comunicado, Matías Morla, quien fue abogado de Diego Armando Maradona, lamentó la muerte del ‘Diez’, pero criticó que la ambulancia tardó más de media hora en llegar a la casa donde estaba el exjugador argentino.

En el comunicado, Matías Morla señaló que sintió dolor y tristeza por la partida de Maradona, a quien llamó amigo, y acompañó hasta el último de sus días.

Morla también aseguró que “es inexplicable” que por 12 horas, Maradona no haya tenido la atención, ni el control por parte del personal de salud.

La ambulancia tardó más de media hora en llegar, lo que fue una criminal idiotez”, escribió Morla.

El abogado aseguró que pedirá investigar las circunstancias en las que se dio la muerte de Maradona, a quien llamó el “mejor jugador de futbol de la historia”, así como una persona honesta.

Sobre despedir a Maradona en el velorio, Matías Morla aseguró que él se despidió en persona y el velorio debe ser algo íntimo y familiar.

Revelan causa de muerte del ‘Diez’

Tras la muerte de Maradona, se le practicó la autopsia al exjugador argentino y se encontró la causa de muerte.

Sufrió una insuficiencia cardíaca aguda, en un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón”, detallaron en el informe.

De acuerdo con Infobae, la última persona que vio con vida a Maradona fue su sobrino, quien estaba en su casa junto con el asistente del ‘Diez’, un empleado para la seguridad física del exjugador, una enfermera y una cocinera.

A las 11:30 de la mañana, llegaron el psicólogo y la psiquiatra de Maradona, quienes encontraron que el exfutbolista no respondía, por lo que buscaron reanimarlo entre la enfermera y la psiquiatra con maniobras de RCP, pero no reaccionó el ‘Diez’. Ante esto, pidieron una ambulancia, que llegó media hora después; los paramédicos buscaron revivir a Maradona con adrenalina y atropina, pero no hubo éxito.