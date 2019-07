Amenazan a Paola Espinosa y a su familia; interpone demanda

México - Tras aceptar que ha sido víctima de amenazas, la clavadista mexicana Paola Espinosa interpuso una demanda ante la Fiscalía General, contra quien resulte responsable, informó su abogado Afredo Massad.

Son amenazas que se dan vía telefónica y por redes sociales, las que terminan por preocuparla y lo que la obligado a buscar dar un paso hacía su seguridad y la de su familia.

"Estoy presentando una denuncia por amenazas que he recibido en este tiempo, creo que ya no se puede jugar con la seguridad de mi hija, de mi familia. También estoy presentando una demanda por daño moral a quien resulte responsable ya sea en redes sociales o en medios y también por si me pasa algo a mí físicamente, a mi, a mi hija o a mi familia, estar protegida", señaló la misma clavadista.