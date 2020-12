América busca ‘una contratación bomba’ y quiere a Carlos Vela, dice John Sutcliffe

CDMX.- En un video subido a su cuenta de Twitter, el reportero de ESPN, John Sutcliffe aseguró que América busca ‘la bomba’ y en sus planes está el contratar al mexicano Carlos Vela.

John Sutcliffe señaló que la directiva de América busca que Andrés Ibargüen, Roger Martínez y Giovani Dos Santos salgan del club para el Guard1anes 2021.

El también conductor de ESPN añadió que ha habido pláticas entre las directivas de América y LAFC, pero las Águilas están haciendo un intento por hacer posible la llegada de Carlos Vela al equipo.

No hay Roger, no hay Ibargüen, no hay Giovani, pero están buscando a Carlos Vela”, finalizó Sutcliffe.